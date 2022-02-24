В ФСО опровергли информацию о перекрытии Красной площади

По некоторым данным, проводилась эвакуация из ГУМа после сообщения об угрозе "минирования". Сейчас ТЦ возобновил работу, а самое известное историческое место столицы открыто для горожан и гостей.

В Федеральной службе охраны (ФСО) России опровергли информацию о том, что Красную площадь перекрыли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

"Перекрытий нет", — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что, по данным источника РИА "Новости", проводилась эвакуация из ГУМа после сообщения об угрозе "минирования". Сейчас торговый центр возобновил работу, а Красная площадь открыта для горожан и гостей столицы. Отметим, что в Сети ранее появились сообщения о якобы закрытии для посещения Красной площади в Москве. Некоторые СМИ ссылались на очевидцев, которые сообщали о подобном.