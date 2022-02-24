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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 13:34
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В ФСО опровергли информацию о перекрытии Красной площади

По некоторым данным, проводилась эвакуация из ГУМа после сообщения об угрозе "минирования". Сейчас ТЦ возобновил работу, а самое известное историческое место столицы открыто для горожан и гостей.

В Федеральной службе охраны (ФСО) России опровергли информацию о том, что Красную площадь перекрыли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

"Перекрытий нет", — отметил собеседник агентства.

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Уточняется, что, по данным источника РИА "Новости", проводилась эвакуация из ГУМа после сообщения об угрозе "минирования". Сейчас торговый центр возобновил работу, а Красная площадь открыта для горожан и гостей столицы. Отметим, что в Сети ранее появились сообщения о якобы закрытии для посещения Красной площади в Москве. Некоторые СМИ ссылались на очевидцев, которые сообщали о подобном.

Ранее Лайф рассказывал, что в Улан-Удэ правоохранители проверяют школы после сообщений о "минировании". Предварительно, поступившая информация носит ложный характер, однако сотрудники экстренных служб всё же выезжают в образовательные учреждения. Детей и педагогов первой смены отправили домой.

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Обложка © Pixabay

Наталья Исакова
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