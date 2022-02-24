В ФСО опровергли информацию о перекрытии Красной площади
По некоторым данным, проводилась эвакуация из ГУМа после сообщения об угрозе "минирования". Сейчас ТЦ возобновил работу, а самое известное историческое место столицы открыто для горожан и гостей.
В Федеральной службе охраны (ФСО) России опровергли информацию о том, что Красную площадь перекрыли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
"Перекрытий нет", — отметил собеседник агентства.
Уточняется, что, по данным источника РИА "Новости", проводилась эвакуация из ГУМа после сообщения об угрозе "минирования". Сейчас торговый центр возобновил работу, а Красная площадь открыта для горожан и гостей столицы. Отметим, что в Сети ранее появились сообщения о якобы закрытии для посещения Красной площади в Москве. Некоторые СМИ ссылались на очевидцев, которые сообщали о подобном.
Ранее Лайф рассказывал, что в Улан-Удэ правоохранители проверяют школы после сообщений о "минировании". Предварительно, поступившая информация носит ложный характер, однако сотрудники экстренных служб всё же выезжают в образовательные учреждения. Детей и педагогов первой смены отправили домой.
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