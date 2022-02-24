Экономист Межевич предсказал возвращение экономических показателей к уровню конца 2021 года

Падение рубля на фоне специальной военной операции на Украине и в Донбассе — это краткосрочное последствие для отечественной экономики. В дальнейшем мы будем переходить на полное импортозамещение. Об этом заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич газете "Петербургский дневник".

"Акции упадут, а затем вернутся обратно, и рубль вернётся к прежним значениям. Суть акций и заключается в том, что они могут стоить дороже, а могут — дешевле по самым разным причинам. Поэтому все экономические показатели вернутся примерно к тем значениям, которые были в ноябре-декабре прошлого года. В стратегическом плане придётся выходить на полноценное импортозамещение, поскольку нормального мирового рынка не получилось. Это знаем мы, это знают наши китайские друзья и многие-многие другие страны", — рассказал эксперт.

Кроме того, Межевич прокомментировал один из последних твитов главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, в котором он сообщил, что из-за санкций россияне лишатся возможности проводить время в Европе.