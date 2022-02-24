Экономист Межевич предсказал возвращение экономических показателей к уровню конца 2021 года
По словам эксперта, и курс рубля, и стоимость акций российских компаний вернётся к прежним значениям, но курса на полное импортозамещение уже не избежать.
Падение рубля на фоне специальной военной операции на Украине и в Донбассе — это краткосрочное последствие для отечественной экономики. В дальнейшем мы будем переходить на полное импортозамещение. Об этом заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич газете "Петербургский дневник".
"Акции упадут, а затем вернутся обратно, и рубль вернётся к прежним значениям. Суть акций и заключается в том, что они могут стоить дороже, а могут — дешевле по самым разным причинам. Поэтому все экономические показатели вернутся примерно к тем значениям, которые были в ноябре-декабре прошлого года. В стратегическом плане придётся выходить на полноценное импортозамещение, поскольку нормального мирового рынка не получилось. Это знаем мы, это знают наши китайские друзья и многие-многие другие страны", — рассказал эксперт.
Кроме того, Межевич прокомментировал один из последних твитов главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, в котором он сообщил, что из-за санкций россияне лишатся возможности проводить время в Европе.
"Не знаю, я ни разу не покупал бриллианты в Антверпене, хотя бывал там. В Сен-Тропе просто не ездил, потому что нечего там делать. Мне кажется, господин Боррель как-то плохо воспринимает и понимает жизнь в России. Не думаю, что перед всеми 150 миллионами россиян стоит задача купить бриллианты. Жизнь у нас другая, думаю, и у большинства европейцев тоже. Экономика Европы находится в процессе медленного спада, бриллианты в условиях троекратного повышения цен на газ и электричество вряд ли являются важнейшим товаром для сотен миллионов людей", — резюмировал экономист.
Напомним, угроза введения новых санкций связана со специальной военной операцией по защите Донбасса, о которой объявил сегодня утром президент России Владимир Путин. Так, жёсткие ограничения против нашей страны уже анонсировал президент США Байден. Помимо него личные санкции против Путина и российского правительства предложил ввести премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Также стало известно, что в Еврокомиссии готовят рестрикции, нацеленные на ослабление российской экономической базы и её возможности для модернизации.
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