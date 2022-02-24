Захарова: Спецоперация России — это не начало войны, а её предотвращение
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Специальная военная операция России на Украине не является началом войны, она, напротив, призвана предотвратить глобальное противостояние и завершить боевые действия в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась", — сказала дипломат в эфире НТВ.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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