Захарова: Спецоперация России — это не начало войны, а её предотвращение

Специальная военная операция России на Украине не является началом войны, она, напротив, призвана предотвратить глобальное противостояние и завершить боевые действия в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась", — сказала дипломат в эфире НТВ.