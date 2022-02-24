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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 13:10
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ФСБ: Десятки украинских пограничников переходят на российскую сторону

На 13:00 мск военнослужащие Госпогранслужбы Незалежной покинули все подразделения на границе с РФ.

Украинские пограничники покидают места дислокации и прибывают на территорию России, отказываясь продолжать службу на Украине, об этом сообщает ФСБ.

По данным спецслужбы, в 11:15 в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 представителей Госпогранслужбы Украины, а в 12:10 — ещё 16 в крымский пункт пропуска Джанкой. На 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на границе с РФ, добавили в ФСБ.

ФСБ России: Украинские пограничники покинули подразделения на границе с РФ
ФСБ России: Украинские пограничники покинули подразделения на границе с РФ

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak

Александра Вишнякова
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