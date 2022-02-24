Елизавета II отменила онлайн-совещания из-за лёгких симптомов коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II отменила запланированные на 24 февраля видеоконференции из-за лёгких симптомов коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

"Поскольку Её Величество всё ещё испытывает лёгкие симптомы заболевания, она решила не участвовать в запланированных виртуальных мероприятиях сегодня, но продолжит выполнять лёгкие обязанности", — говорится в сообщении.