Елизавета II отменила онлайн-совещания из-за лёгких симптомов коронавируса
Отмечается, что монаршая особа продолжит исполнять лёгкие обязанности. О заражении королевы стало известно 20 февраля.
Королева Великобритании Елизавета II. Фото © Getty Images / Max Mumby / Indigo
Королева Великобритании Елизавета II отменила запланированные на 24 февраля видеоконференции из-за лёгких симптомов коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
"Поскольку Её Величество всё ещё испытывает лёгкие симптомы заболевания, она решила не участвовать в запланированных виртуальных мероприятиях сегодня, но продолжит выполнять лёгкие обязанности", — говорится в сообщении.
Напомним, 20 февраля стало известно, что королева Елизавета II заразилась коронавирусом. У 95-летней монаршей особы наблюдаются лёгкие симптомы простуды, она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим рекомендациям. Перед этим появилась информация, что Елизавета II контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом.