В Краснодарском крае взорвался снаряд, выпущенный со стороны Украины

Инцидент произошёл сегодня днём вблизи населённого пункта Широчанка. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет.

В Краснодарском крае взорвался боеприпас, прилетевший со стороны Украины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону.

"24 февраля в 12:10 сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе населённого пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины", — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.