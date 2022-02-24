В Краснодарском крае взорвался снаряд, выпущенный со стороны Украины
Инцидент произошёл сегодня днём вблизи населённого пункта Широчанка. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет.
В Краснодарском крае взорвался боеприпас, прилетевший со стороны Украины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону.
"24 февраля в 12:10 сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе населённого пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины", — указано в сообщении ведомства.
Уточняется, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее Лайф сообщал, что два судна попали под ракетный удар со стороны Украины в Азовском море. На борту одного из них произошёл пожар, один из членов команды получил тяжёлое ранение.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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