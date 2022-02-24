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24 февраля, 13:20

Захарова: Российских дипломатов эвакуировали с Украины минувшей ночью

По словам представительницы МИД, сейчас на территории соседней страны не работают ни наши дипломатические, ни консульские загранучреждения.

Эвакуация российских дипломатов с территории Украины завершилась минувшей ночью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

"Закончилась эвакуация наших дипломатов с территории Украины ночью, у нас не работают там дипломатические, консульские загранучреждения, у нас там нет дипломатов", — сказала она.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Марина Калегина

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