Финансист Беляев предсказал скорое возвращение курса рубля к прежней отметке
По словам эксперта, падение российской валюты в большей степени обусловлено освещением в СМИ событий на Украине. Однако последствия этого со временем ослабеют.
Курс рубля ещё может незначительно понизиться на фоне происходящих на Украине событий, однако говорить о долгосрочной тенденции не приходится. Об этом Лайфу рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Я хочу сказать, что это ни в коем случае не долгосрочная тенденция. Если бы наша экономика была нестабильна и курс рубля был бы нестабилен по отношению к доллару, то такое серьёзное информационное событие обусловило бы падение рубля намного больше, чем вот эти пять рублей", — объяснил специалист.
По словам Беляева, падение рубля в большей степени вызвано освещением в СМИ событий на Украине. Из-за этого россияне пытаются сохранить свои накопления, уводя их, как они считают, в более надёжные активы.
"Если будут продолжаться негативные новости, то не исключено, что рубль может ещё понизиться, но говорить о том, что это какая-то тенденция, что это продолжится бесконечно долго и до невообразимых цифр, совершенно не приходится", — уточнил финансовый аналитик.
Беляев отметил, что последствия негативных новостей со временем ослабевают, остро воспринимаясь лишь в первые дни. После всё откатывается на прежние позиции, резюмировал экономист, ведь фундаментальное состояние экономики России и США в данный момент не свидетельствует о каких-то курсовых изменениях.
Ранее Лайф рассказал, что курс евро превысил 100 рублей, доллар приблизился к 90-рублёвой отметке. Рекордный рост валют происходит на фоне начала военной операции России по защите Донбасса от Украины.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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