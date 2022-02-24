Финансист Беляев предсказал скорое возвращение курса рубля к прежней отметке

Курс рубля ещё может незначительно понизиться на фоне происходящих на Украине событий, однако говорить о долгосрочной тенденции не приходится. Об этом Лайфу рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Я хочу сказать, что это ни в коем случае не долгосрочная тенденция. Если бы наша экономика была нестабильна и курс рубля был бы нестабилен по отношению к доллару, то такое серьёзное информационное событие обусловило бы падение рубля намного больше, чем вот эти пять рублей", — объяснил специалист.

По словам Беляева, падение рубля в большей степени вызвано освещением в СМИ событий на Украине. Из-за этого россияне пытаются сохранить свои накопления, уводя их, как они считают, в более надёжные активы.

"Если будут продолжаться негативные новости, то не исключено, что рубль может ещё понизиться, но говорить о том, что это какая-то тенденция, что это продолжится бесконечно долго и до невообразимых цифр, совершенно не приходится", — уточнил финансовый аналитик.

Беляев отметил, что последствия негативных новостей со временем ослабевают, остро воспринимаясь лишь в первые дни. После всё откатывается на прежние позиции, резюмировал экономист, ведь фундаментальное состояние экономики России и США в данный момент не свидетельствует о каких-то курсовых изменениях.