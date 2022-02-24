Глава МВД Польши Каминьский допустил закрытие границ с Россией и Белоруссией
Министр добавил, что польские власти рассматривают разные сценарии. Кроме того, Варшава собирается внимательно следить за происходящим на границах с этими странами, подчеркнул он.
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский. Фото © Twitter / Kaminski_M_
Власти Польши не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский.
По его словам, польские власти рассматривают разные сценарии. При этом Варшава "будет внимательно наблюдать за тем, что происходит как на границах с Белоруссией, так и на российской границе".
"В соответствующее время и в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу", — заявил Каминьский.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.