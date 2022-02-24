Глава МВД Польши Каминьский допустил закрытие границ с Россией и Белоруссией

Власти Польши не исключают возможности закрытия границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский.

По его словам, польские власти рассматривают разные сценарии. При этом Варшава "будет внимательно наблюдать за тем, что происходит как на границах с Белоруссией, так и на российской границе".