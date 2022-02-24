Финансист Цыганов объяснил, что делать с небольшими сбережениями в сложившейся ситуации

Объявленная Россией военная спецоперация по защите Донбасса заметно отразилась на фондовом рынке. Акции российских компаний переживают падение, вместе с тем растут курсы доллара и евро, что временно делает рубль нестабильной валютой. В беседе с kp.ru завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов объяснил, что делать с небольшими сбережениями на фоне сложившейся ситуации.

По словам специалиста, вполне вероятно, что российские банки решат подстраховаться и установят максимальные комиссии за такие повседневные операции, как снятие наличности, обмен валют и другие.

"Поэтому, например, при обмене при небольших объёмах средств возможный выигрыш, скорее всего, достанется банку, а не потребителю", — рассказал Цыганов.

При этом эксперты отмечают, что в состоянии паники, которая может наблюдаться в нынешней ситуации, лучше ничего не делать со своими деньгами, потому что такие действия, как правило, ведут к финансовым потерям.