Финансист Цыганов объяснил, что делать с небольшими сбережениями в сложившейся ситуации
Специалист не исключил, что банки в попытках перестраховать себя установят максимальные комиссии за ряд операций. Он отметил, что часто решения, принятые в состоянии паники, ведут к неудачам.
Объявленная Россией военная спецоперация по защите Донбасса заметно отразилась на фондовом рынке. Акции российских компаний переживают падение, вместе с тем растут курсы доллара и евро, что временно делает рубль нестабильной валютой. В беседе с kp.ru завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов объяснил, что делать с небольшими сбережениями на фоне сложившейся ситуации.
По словам специалиста, вполне вероятно, что российские банки решат подстраховаться и установят максимальные комиссии за такие повседневные операции, как снятие наличности, обмен валют и другие.
"Поэтому, например, при обмене при небольших объёмах средств возможный выигрыш, скорее всего, достанется банку, а не потребителю", — рассказал Цыганов.
При этом эксперты отмечают, что в состоянии паники, которая может наблюдаться в нынешней ситуации, лучше ничего не делать со своими деньгами, потому что такие действия, как правило, ведут к финансовым потерям.
Рост курсов валют происходит на фоне начала военной операции России по защите Донбасса от Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
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