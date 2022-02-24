Дуров объяснил причину сбоя в работе Telegram
Основатель мессенджера отметил, что все неполадки сейчас устраняются. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в нынешней ситуации пользователи нуждаются в надёжной связи с близкими.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что его команда делает "всё возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений". Так он прокомментировал сбой в работе сервиса, который произошёл сегодня, 24 февраля.
"Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", — говорится в сообщении Дурова.
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Вместе с тем основатель мессенджера отметил, что в нынешней ситуации пользователи нуждаются в надёжной связи с близкими.
Ранее Лайф писал, что пользователи в разных странах с самого утра начали сообщать о сбоях в работе Telegram. В частности, люди жалуются, что не могут подключиться к серверу, не получается отправить сообщения. В том числе это отмечается в Москве и Киеве.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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