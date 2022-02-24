Дуров объяснил причину сбоя в работе Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что его команда делает "всё возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений". Так он прокомментировал сбой в работе сервиса, который произошёл сегодня, 24 февраля.

"Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", — говорится в сообщении Дурова.

Вместе с тем основатель мессенджера отметил, что в нынешней ситуации пользователи нуждаются в надёжной связи с близкими.