Чехия приостановила выдачу виз гражданам России

Кроме того, в стране закрывают два консульства РФ, действующих в Карловых Варах и в городе Брно. Также прекращается работа генконсульств республики в Петербурге и Екатеринбурге.

Власти Чехии приостановили выдачу виз россиянам на фоне обострения конфликта вокруг Украины. Об этом журналистам сообщил премьер-министр республики Петр Фиала.

"Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев", — сказал Фиала на пресс-конференции по итогам заседания Совбеза страны.

Он добавил, что в Чехии закрывают два российских консульства, действующих в Карловых Варах и в городе Брно. Также, по словам Фиалы, прекращается работа генконсульств республики в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

А ранее Лайф сообщал, что президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от SWIFT. Он выразил поддержку народу Украины и призвал к более жёстким санкциям в отношении Москвы.