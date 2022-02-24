Чехия приостановила выдачу виз гражданам России
Кроме того, в стране закрывают два консульства РФ, действующих в Карловых Варах и в городе Брно. Также прекращается работа генконсульств республики в Петербурге и Екатеринбурге.
Власти Чехии приостановили выдачу виз россиянам на фоне обострения конфликта вокруг Украины. Об этом журналистам сообщил премьер-министр республики Петр Фиала.
"Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев", — сказал Фиала на пресс-конференции по итогам заседания Совбеза страны.
Он добавил, что в Чехии закрывают два российских консульства, действующих в Карловых Варах и в городе Брно. Также, по словам Фиалы, прекращается работа генконсульств республики в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
А ранее Лайф сообщал, что президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от SWIFT. Он выразил поддержку народу Украины и призвал к более жёстким санкциям в отношении Москвы.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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