В Минобороны РФ сообщили о выводе из строя более 70 военных объектов Украины
Речь идёт об аэродромах, базах ВМС, а также о локаторах зенитно-ракетных комплексов ПВО и командных пунктах.
Вооружённые силы РФ вывели из строя более 70 украинских военных объектов. В их числе — аэродромы, базы ВМС, радиолокационные станции ЗРК и командные пункты, сообщает официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате ударов российских вооружённых сил выведено из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1", — говорится в сообщении.
При этом ранее в Минобороны РФ подчёркивали, что российские военные не ведут огонь по городам Украины, а атакуют исключительно объекты военной инфраструктуры. Кроме того, в военном ведомстве предупреждали, что Служба безопасности Украины готовит против России информационные провокации, цель которых — дискредитировать действия России в Донбассе.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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