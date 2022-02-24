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24 февраля, 14:16
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Украина обратилась в ЕС за экстренной медицинской помощью

Еврокомиссар Янез Ленарчич призвал страны немедленно откликнуться с предложениями взаимовыручки. Ранее сообщалось, что в Незалежной приостановили проведение плановых операций и госпитализаций.

Украина обратилась к странам Евросоюза с запросом на экстренную медицинскую помощь. Об этом сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

"Украина через механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами. Я призываю всех членов Евросоюза и все участвующие государства немедленно откликнуться с предложениями такой помощи", — написал Ленарчич у себя в "Твиттере".

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Ранее Лайф сообщал, что на Украине приостановили оказание плановой медпомощи. Мера будет действовать до специального распоряжения, уточнили в Минздраве Незалежной.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка © Shutterstock

Наталья Исакова

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