В Киеве объявлена воздушная тревога 24 февраля
Граждане могут укрыться на четырёх станциях метро — "Академгородок", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская".
В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей украинской столицы просят срочно пройти в укрытия. Об этом сообщает горадминистрация.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — говорится в сообщении.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что граждане могут укрыться на четырёх станциях метро — "Академгородок", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская". Также все станции киевской подземки обещают сделать доступными для людей в любое время суток.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.