Граждане могут укрыться на четырёх станциях метро — "Академгородок", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская".

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей украинской столицы просят срочно пройти в укрытия. Об этом сообщает горадминистрация.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — говорится в сообщении.