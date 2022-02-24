Вассерман спрогнозировал сроки окончания российской спецоперации на Украине
По словам известного интеллектуала, такое развитие событий не стало для него неожиданностью и он происходящее поддерживает.
Специальная военная операция на Украине может продолжиться четыре дня. Такой прогноз озвучил известный журналист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман газете "Петербургский дневник".
"Операция войдёт в историю как четырёхдневная война. Потому что обладатели нынешнего рекорда — пятидневной войны — Вооружённые силы Российской Федерации постараются, как великие спортсмены, оставить запас на установление последующих рекордов", — заявил он.
Интеллектуал вспомнил 38-минутную войну между Британией и Занзибаром в XIX веке. Однако она, как считает Вассерман, была "чисто формальная": многие военные историки не рассматривают этот конфликт как серьёзный. Поэтому среди рекордов боевых действий, в которые были вовлечены целые государства, собеседник издания назвал шестидневную войну 1967 года и пятидневную войну 2008-го.
Вассерман добавил, что сама новость о старте специальной военной операции не стала для него неожиданной.
"Всё идёт сообразно предсказаниям экспертов. У Киева было больше суток, чтобы понять, что уже произошло, и прекратить террористическую операцию против Донбасса. Но они её продолжили и даже усилили. Во всём мире террористов судят. На сей раз суд будет проходить для убедительности во Львове", —предрекает депутат.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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