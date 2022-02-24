Вассерман спрогнозировал сроки окончания российской спецоперации на Украине

По словам известного интеллектуала, такое развитие событий не стало для него неожиданностью и он происходящее поддерживает.

Специальная военная операция на Украине может продолжиться четыре дня. Такой прогноз озвучил известный журналист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман газете "Петербургский дневник".

"Операция войдёт в историю как четырёхдневная война. Потому что обладатели нынешнего рекорда — пятидневной войны — Вооружённые силы Российской Федерации постараются, как великие спортсмены, оставить запас на установление последующих рекордов", — заявил он.

Интеллектуал вспомнил 38-минутную войну между Британией и Занзибаром в XIX веке. Однако она, как считает Вассерман, была "чисто формальная": многие военные историки не рассматривают этот конфликт как серьёзный. Поэтому среди рекордов боевых действий, в которые были вовлечены целые государства, собеседник издания назвал шестидневную войну 1967 года и пятидневную войну 2008-го.

Вассерман добавил, что сама новость о старте специальной военной операции не стала для него неожиданной.

"Всё идёт сообразно предсказаниям экспертов. У Киева было больше суток, чтобы понять, что уже произошло, и прекратить террористическую операцию против Донбасса. Но они её продолжили и даже усилили. Во всём мире террористов судят. На сей раз суд будет проходить для убедительности во Львове", —предрекает депутат.