Захарова призвала Европу подумать, к чему могло привести наличие у Киева ядерного оружия
Официальный представитель МИД РФ отметила, что сейчас Украина предстаёт "растерзанной, с внутренними противоречиями, с неадекватными людьми у власти".
Европе следовало бы подумать над тем, к каким последствиям могло бы привести обладание Киевом ядерным оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Ведь режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, вообще заикнулся об обладании Украиной, той, которую мы видим сейчас — растерзанной, с внутренними противоречиями, с неадекватным людьми у власти, — об обладании ими ядерным оружием. И когда сейчас Европа достала в очередной раз из ящика пакет санкций и ими размахивает… Им бы сейчас подумать о том, к чему это могло бы привести, если государство, которое взрывается изнутри из-за собственных проблем, вдруг заикается об обладании ядерным оружием", — сказала Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. США заявили, что не намерены поставлять Украине ядерное оружие.
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