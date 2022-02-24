Захарова призвала Европу подумать, к чему могло привести наличие у Киева ядерного оружия

"Ведь режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, вообще заикнулся об обладании Украиной, той, которую мы видим сейчас — растерзанной, с внутренними противоречиями, с неадекватным людьми у власти, — об обладании ими ядерным оружием. И когда сейчас Европа достала в очередной раз из ящика пакет санкций и ими размахивает… Им бы сейчас подумать о том, к чему это могло бы привести, если государство, которое взрывается изнутри из-за собственных проблем, вдруг заикается об обладании ядерным оружием", — сказала Захарова.