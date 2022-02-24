Матвиенко: Только военная операция России может прекратить боевые действия в Донбассе

Спикер Совфеда подчеркнула, что мы не воюем с народом: он всегда был, есть и будет для нас братским и дружественным.

Только объявленная президентом России Владимиром Путиным военная операция способна прекратить боевые действия в Донбассе, другого способа этого сделать нет. Об этом заявила журналистам в четверг председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, российская сторона хочет "защитить людей, спасти жизни и не допустить новых жертв".

"Военная операция, которая была объявлена президентом России, направлена на прекращение огня, военных действий. Другого способа это сделать, кроме как провести специальную военную операцию, просто не существует", — отметила она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что это уже вопрос безопасности не только Луганска и Донецка, но и России. По её словам, наша страна не могла допустить продвижения НАТО вплотную к своим границам, что непременно произошло бы после вступления Украины в состав альянса.