Матвиенко: Только военная операция России может прекратить боевые действия в Донбассе
Спикер Совфеда подчеркнула, что мы не воюем с народом: он всегда был, есть и будет для нас братским и дружественным.
Только объявленная президентом России Владимиром Путиным военная операция способна прекратить боевые действия в Донбассе, другого способа этого сделать нет. Об этом заявила журналистам в четверг председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, российская сторона хочет "защитить людей, спасти жизни и не допустить новых жертв".
"Военная операция, которая была объявлена президентом России, направлена на прекращение огня, военных действий. Другого способа это сделать, кроме как провести специальную военную операцию, просто не существует", — отметила она.
Спикер Совфеда подчеркнула, что это уже вопрос безопасности не только Луганска и Донецка, но и России. По её словам, наша страна не могла допустить продвижения НАТО вплотную к своим границам, что непременно произошло бы после вступления Украины в состав альянса.
"Очень хочется, чтобы нас услышал украинский народ. Мы не воюем с народом, не воюем ни с кем, мы хотим добиться мира. Мы не против украинского народа, он всегда был, есть и будет для нас братским и дружественным. Думаю, и граждане России поймут, что это делается для того, чтобы Россия могла спокойно развиваться, чтобы мы жили под мирным небом", — добавила Матвиенко.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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