Лавров: Россия всегда готова к диалогу, который вернёт всех к принципам Устава ООН

Министр сообщил о ранее проведённых "напряжённых и детальных" переговорах с НАТО и выразил надежду на "возвращение к международному праву и международным обязательствам".

Россия всегда готова вести диалог, который будет обращён к справедливости и принципам Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

"И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернёт нас к справедливости и принципам Устава ООН", — сказал он.

Лавров уточнил, что ранее были проведены "напряжённые и детальные обсуждения" с коллегами из США и других стран – членов НАТО по поводу ситуации вокруг Украины. Дипломат выразил надежду на "возвращение к международному праву и международным обязательствам".