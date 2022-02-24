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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 14:53

Лавров: Россия всегда готова к диалогу, который вернёт всех к принципам Устава ООН

Министр сообщил о ранее проведённых "напряжённых и детальных" переговорах с НАТО и выразил надежду на "возвращение к международному праву и международным обязательствам".

Россия всегда готова вести диалог, который будет обращён к справедливости и принципам Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

"И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернёт нас к справедливости и принципам Устава ООН", — сказал он.

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Лавров уточнил, что ранее были проведены "напряжённые и детальные обсуждения" с коллегами из США и других стран – членов НАТО по поводу ситуации вокруг Украины. Дипломат выразил надежду на "возвращение к международному праву и международным обязательствам".

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Flickr / МИД России

Григорий Воронцов
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