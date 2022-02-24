Метро в Харькове приостановило работу
По громкой связи объявили, что в городе слышны взрывы, и попросили людей оставаться внутри, сообщают местные СМИ.
Столпотворение людей в метро Харькова, работа которого приостановлена. Видео © Украина 24/7
Харьковский метрополитен на время приостановил работу. Поезда не курсируют, на станциях укрываются люди. Об этом в своём телеграм-канале сообщает "Новое издание".
"В Харькове остановилось метро. По громкой связи объявили, что в городе слышны взрывы, и попросили людей оставаться внутри", — уточнили в СМИ.
На данный момент информации о том, когда работа метро будет восстановлена, не поступало. На станциях и в вестибюлях собираются местные жители, чтобы переждать угрозу.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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