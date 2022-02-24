Метро в Харькове приостановило работу

По громкой связи объявили, что в городе слышны взрывы, и попросили людей оставаться внутри, сообщают местные СМИ.

Столпотворение людей в метро Харькова, работа которого приостановлена. Видео © Украина 24/7

Харьковский метрополитен на время приостановил работу. Поезда не курсируют, на станциях укрываются люди. Об этом в своём телеграм-канале сообщает "Новое издание".

"В Харькове остановилось метро. По громкой связи объявили, что в городе слышны взрывы, и попросили людей оставаться внутри", — уточнили в СМИ.