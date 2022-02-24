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24 февраля, 14:40

Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине

Отмечается, что встреча состоялась "сегодня утром" в ситуационной комнате. Стоит уточнить, что сейчас в Вашингтоне около 10:00.

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/7860876103/photos/pb.100077835098866.-2207520000../10158408843486104/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden

Американский президент Джо Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил журналистам представитель администрации главы США.

"Белый дом сообщает, что сегодня утром президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить последние события на Украине", — написал в "Твиттере" корреспондент CNN Кевин Липтак.

Байден анонсировал жёсткие санкции против России

Байден анонсировал жёсткие санкции против России

Ранее Байден заявил, что 24 февраля объявит о мерах, которые США и союзники примут против России. Он также указал, что президент РФ Владимир Путин выбрал войну.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Светлана Оперук

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