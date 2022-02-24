Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине
Отмечается, что встреча состоялась "сегодня утром" в ситуационной комнате. Стоит уточнить, что сейчас в Вашингтоне около 10:00.
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden
Американский президент Джо Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил журналистам представитель администрации главы США.
"Белый дом сообщает, что сегодня утром президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить последние события на Украине", — написал в "Твиттере" корреспондент CNN Кевин Липтак.
Ранее Байден заявил, что 24 февраля объявит о мерах, которые США и союзники примут против России. Он также указал, что президент РФ Владимир Путин выбрал войну.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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