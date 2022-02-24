Захарова назвала абсолютным враньём утверждения Запада об отказе России от переговоров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова
По словам дипломата, война в Донбассе идёт уже восемь лет, на протяжении которых РФ пыталась остановить её. Однако все опции для переговорного процесса закрыли именно западные страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсолютным враньём утверждения западных стран о том, что Россия отказалась садиться за стол переговоров по ситуации в Донбассе и ведёт себя агрессивно. Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас рассказы [Запада] о том, что Россия ведёт себя агрессивно и не садится за стол переговоров, — это враньё абсолютное, Россия действует последовательно. Те, кто считает, что война, как они это называют, началась сегодня, безбожно врут. Война идёт уже восемь лет", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что на протяжении всего этого времени Россия предпринимала все возможные усилия, в том числе политические и дипломатические, чтобы остановить войну, а также не дать ей перерасти во что-то более глобальное. К тому же именно Запад закрыл все опции для переговорного процесса с российской стороной.
"Когда наши западные партнёры сейчас бьются в истерике, они почему-то забывают сказать об очень важной вещи, когда они начинают обвинять нас, как всегда они это делают из года в год на протяжении многих лет, во всех грехах: <…> именно они закрыли все опции для переговорного процесса", — заявила Захарова.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.