Захарова назвала абсолютным враньём утверждения Запада об отказе России от переговоров
По словам дипломата, война в Донбассе идёт уже восемь лет, на протяжении которых РФ пыталась остановить её. Однако все опции для переговорного процесса закрыли именно западные страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсолютным враньём утверждения западных стран о том, что Россия отказалась садиться за стол переговоров по ситуации в Донбассе и ведёт себя агрессивно. Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас рассказы [Запада] о том, что Россия ведёт себя агрессивно и не садится за стол переговоров, — это враньё абсолютное, Россия действует последовательно. Те, кто считает, что война, как они это называют, началась сегодня, безбожно врут. Война идёт уже восемь лет", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что на протяжении всего этого времени Россия предпринимала все возможные усилия, в том числе политические и дипломатические, чтобы остановить войну, а также не дать ей перерасти во что-то более глобальное. К тому же именно Запад закрыл все опции для переговорного процесса с российской стороной.
"Когда наши западные партнёры сейчас бьются в истерике, они почему-то забывают сказать об очень важной вещи, когда они начинают обвинять нас, как всегда они это делают из года в год на протяжении многих лет, во всех грехах: <…> именно они закрыли все опции для переговорного процесса", — заявила Захарова.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.