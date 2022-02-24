Захарова назвала абсолютным враньём утверждения Запада об отказе России от переговоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсолютным враньём утверждения западных стран о том, что Россия отказалась садиться за стол переговоров по ситуации в Донбассе и ведёт себя агрессивно. Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас рассказы [Запада] о том, что Россия ведёт себя агрессивно и не садится за стол переговоров, — это враньё абсолютное, Россия действует последовательно. Те, кто считает, что война, как они это называют, началась сегодня, безбожно врут. Война идёт уже восемь лет", — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что на протяжении всего этого времени Россия предпринимала все возможные усилия, в том числе политические и дипломатические, чтобы остановить войну, а также не дать ей перерасти во что-то более глобальное. К тому же именно Запад закрыл все опции для переговорного процесса с российской стороной.