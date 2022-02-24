Захарова назвала абсолютным враньём утверждения Запада об отказе России от переговоров

По словам дипломата, война в Донбассе идёт уже восемь лет, на протяжении которых РФ пыталась остановить её. Однако все опции для переговорного процесса закрыли именно западные страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсолютным враньём утверждения западных стран о том, что Россия отказалась садиться за стол переговоров по ситуации в Донбассе и ведёт себя агрессивно. Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас рассказы [Запада] о том, что Россия ведёт себя агрессивно и не садится за стол переговоров, — это враньё абсолютное, Россия действует последовательно. Те, кто считает, что война, как они это называют, началась сегодня, безбожно врут. Война идёт уже восемь лет", — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что на протяжении всего этого времени Россия предпринимала все возможные усилия, в том числе политические и дипломатические, чтобы остановить войну, а также не дать ей перерасти во что-то более глобальное. К тому же именно Запад закрыл все опции для переговорного процесса с российской стороной.