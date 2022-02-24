Песков назвал условие для переговоров между Путиным и Зеленским

Москва готова к организации переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, если Киев хочет говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности, о так называемых красных линиях. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если руководство Украины готово об этом говорить... Мы это сформулировали достаточно чётко. Это нейтральный статус, это отказ от систем вооружений... Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", — отметил представитель Кремля.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.