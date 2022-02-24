Член СПЧ Кабанов назвал военную операцию в Донбассе мерой по защите прав человека
Эксперт подчеркнул, что сегодня Россия показала, кто является защитником интересов граждан в республиках. Он отметил, что Европа долгие годы молчала, когда в регионе убивали людей.
Объявленная Россией военная спецоперация в Донбассе — это защита прав человека. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
По его словам, на территории Донецкой и Луганской народных республик последние восемь лет систематически нарушались права человека. Однако Европа закрывала на это глаза, подчеркнул Кабанов.
"То, что происходит сегодня, это защита прав человека. Даже если один ребёнок погиб [в Донбассе], это что, правильно? Поэтому я считаю, что сегодня Россия показала, кто является защитником интересов граждан в том регионе, где сейчас всё происходит", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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