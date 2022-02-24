Член СПЧ Кабанов назвал военную операцию в Донбассе мерой по защите прав человека

Эксперт подчеркнул, что сегодня Россия показала, кто является защитником интересов граждан в республиках. Он отметил, что Европа долгие годы молчала, когда в регионе убивали людей.

Объявленная Россией военная спецоперация в Донбассе — это защита прав человека. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его словам, на территории Донецкой и Луганской народных республик последние восемь лет систематически нарушались права человека. Однако Европа закрывала на это глаза, подчеркнул Кабанов.