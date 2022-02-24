Член СПЧ Кабанов назвал военную операцию в Донбассе мерой по защите прав человека

Объявленная Россией военная спецоперация в Донбассе — это защита прав человека. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его словам, на территории Донецкой и Луганской народных республик последние восемь лет систематически нарушались права человека. Однако Европа закрывала на это глаза, подчеркнул Кабанов.

"То, что происходит сегодня, это защита прав человека. Даже если один ребёнок погиб [в Донбассе], это что, правильно? Поэтому я считаю, что сегодня Россия показала, кто является защитником интересов граждан в том регионе, где сейчас всё происходит", — подчеркнул собеседник Лайфа.