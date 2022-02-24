Латвия вслед за Чехией приостановила выдачу виз гражданам России

"Учитывая агрессию России на Украине, я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также прекратить выдачу виз гражданам РФ , за исключением гуманитарных случаев", — написал Ринкевич у себя в твиттере.

Ранее Лайф сообщал, что Чехия приостановила выдачу виз гражданам России . Кроме того, в стране закрывают два консульства РФ, действующих в Карловых Варах и в городе Брно. Также прекращается работа генконсульств республики в Петербурге и Екатеринбурге.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.