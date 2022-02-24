Латвия вслед за Чехией приостановила выдачу виз гражданам России
Также власти отзывают посла республики в России для консультаций, сообщил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.
Латвия вслед за чешскими властями приостанавливает выдачу виз россиянам на фоне обострения конфликта вокруг Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
"Учитывая агрессию России на Украине, я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также прекратить выдачу виз гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев", — написал Ринкевич у себя в твиттере.
Ранее Лайф сообщал, что Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Кроме того, в стране закрывают два консульства РФ, действующих в Карловых Варах и в городе Брно. Также прекращается работа генконсульств республики в Петербурге и Екатеринбурге.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Рига. Обложка © Pixabay