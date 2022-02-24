Роскомнадзор потребовал снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook
В ведомстве подчеркнули, что блокировка нарушает ключевые принципы свободного распространения информации. Также РКН призвал россиян использовать национальные интернет-ресурсы и соцсети.
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Роскомнадзор (РКН) направил руководству американской компании Meta Platforms письмо с требованием разблокировать официальную страницу телеканала "Звезда" в Facebook. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"24 февраля Роскомнадзор направил руководству компании Meta Platforms, Inc. письмо с требованием снять все ограничения, наложенные на официальную страницу телеканала "Звезда" в социальной сети Facebook, а также пояснить причины их введения", — говорится в сообщении.
Указывается, что эти ограничения "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей". Кроме того, из-за участившихся случаев блокировки официальных аккаунтов СМИ РФ и общественных деятелей Роскомнадзор призывает россиян использовать отечественные интернет-ресурсы и соцсети.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала Пушилина. Как отмечает ведомство, действия администрации видеохостинга противоречат основным принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.