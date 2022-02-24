В Киеве вводят комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в городе комендантского часа на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Временные рамки ограничений градоначальник не уточнил.

"На сегодняшний момент я хочу сказать, что введён комендантский час, вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет", — сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".