В Киеве вводят комендантский час
Временные рамки ограничений мэр города Виталий Кличко не уточнил.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в городе комендантского часа на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Временные рамки ограничений градоначальник не уточнил.
"На сегодняшний момент я хочу сказать, что введён комендантский час, вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет", — сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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