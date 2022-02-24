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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 15:14
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В Киеве вводят комендантский час

Временные рамки ограничений мэр города Виталий Кличко не уточнил.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в городе комендантского часа на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Временные рамки ограничений градоначальник не уточнил.

"На сегодняшний момент я хочу сказать, что введён комендантский час, вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет", — сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

В Киеве объявлена воздушная тревога 24 февраля
В Киеве объявлена воздушная тревога 24 февраля

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Pixabay

Александра Вишнякова
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