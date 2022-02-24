Захарова: Украинцам в России ничего не угрожает
В МИД РФ отметили, что российские дипломаты во Львове и Киеве, в отличие от украинских представителей в нашей стране, получали угрозы физической расправы.
Украинским дипломатам и гражданам на территории России ничего не угрожает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва". А вот эвакуация сотрудников российской дипмиссии из соседней страны проходила в условиях реальной угрозы их жизни — им поступали угрозы физической расправы, сообщила она.
"Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским, и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает", — сказала Захарова.
Ранее в МИД России отметили, что разрыв Украиной дипломатических отношений с Москвой представляется логическим завершением русофобской политики Киева.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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