Захарова: Украинцам в России ничего не угрожает

В МИД РФ отметили, что российские дипломаты во Львове и Киеве, в отличие от украинских представителей в нашей стране, получали угрозы физической расправы.

Украинским дипломатам и гражданам на территории России ничего не угрожает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва". А вот эвакуация сотрудников российской дипмиссии из соседней страны проходила в условиях реальной угрозы их жизни — им поступали угрозы физической расправы, сообщила она.