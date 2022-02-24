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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 15:41
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Байден выступит с очередной речью по Украине в 20:30

Ранее американский лидер заявлял, что США совместно с другими западными странами введут новые жёсткие санкции против России.

Президент США Джо Байден выступит с очередной речью по ситуации вокруг Украины. Обращение анонсировано на 20:30 мск 24 февраля.

"Президент выступит с комментариями по поводу беспричинного и неоправданного нападения РФ на Украину", — говорится в графике американского лидера.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Байден: США и их союзники дадут решительный ответ на действия РФ в отношении Украины
Байден: США и их союзники дадут решительный ответ на действия РФ в отношении Украины

После объявления о проведении российской спецоперации Джо Байден заявил, что США совместно с другими западными странами введут новые жёсткие санкции против России, и анонсировал новое обращение, в котором объявит о мерах.

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Обложка © Twitter/The White House

Александра Вишнякова
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