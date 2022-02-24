Байден выступит с очередной речью по Украине в 20:30

Президент США Джо Байден выступит с очередной речью по ситуации вокруг Украины. Обращение анонсировано на 20:30 мск 24 февраля.

"Президент выступит с комментариями по поводу беспричинного и неоправданного нападения РФ на Украину", — говорится в графике американского лидера.