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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 16:48
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Депутаты Рады обратились к Зеленскому с просьбой начать переговоры с Россией

Владимир Зеленский. Фото © President.gov.ua

Владимир Зеленский. Фото © President.gov.ua

В письме украинскому лидеру отметили, что дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в "катастрофу для всех сторон", поэтому необходимо обсудить немедленное прекращение боевых действий.

Семь украинских внефракционных депутатов Верховной рады во главе с Вадимом Новинским обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении противостояния.

"Владимир Александрович! Обращаемся к вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора", — написал Новинский на своей странице в "Фейсбуке".

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В письме указывается, что дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в "катастрофу для всех сторон". Поэтому необходимо обсудить немедленное прекращение боевых действий, а также возможные пути деэскалации ситуации. По мнению депутатов, подписавших письмо, новые компромиссы и новые "формулы" ещё возможны.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Григорий Воронцов
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