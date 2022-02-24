Депутаты Рады обратились к Зеленскому с просьбой начать переговоры с Россией

В письме украинскому лидеру отметили, что дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в "катастрофу для всех сторон", поэтому необходимо обсудить немедленное прекращение боевых действий.

Семь украинских внефракционных депутатов Верховной рады во главе с Вадимом Новинским обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении противостояния.

"Владимир Александрович! Обращаемся к вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора", — написал Новинский на своей странице в "Фейсбуке".

В письме указывается, что дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в "катастрофу для всех сторон". Поэтому необходимо обсудить немедленное прекращение боевых действий, а также возможные пути деэскалации ситуации. По мнению депутатов, подписавших письмо, новые компромиссы и новые "формулы" ещё возможны.