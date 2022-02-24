Депутаты Рады обратились к Зеленскому с просьбой начать переговоры с Россией
Владимир Зеленский. Фото © President.gov.ua
В письме украинскому лидеру отметили, что дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в "катастрофу для всех сторон", поэтому необходимо обсудить немедленное прекращение боевых действий.
Семь украинских внефракционных депутатов Верховной рады во главе с Вадимом Новинским обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении противостояния.
"Владимир Александрович! Обращаемся к вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора", — написал Новинский на своей странице в "Фейсбуке".
В письме указывается, что дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в "катастрофу для всех сторон". Поэтому необходимо обсудить немедленное прекращение боевых действий, а также возможные пути деэскалации ситуации. По мнению депутатов, подписавших письмо, новые компромиссы и новые "формулы" ещё возможны.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.