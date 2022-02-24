Путин: Россия остаётся частью мировой экономики и не будет наносить ей ущерб

Российский лидер призвал бизнес вместе с кабмином работать в поиске инструментов, которые бы поддерживали производство и сохраняли рабочие места даже в условиях санкций.

Россия остаётся частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб системе, частью которой она является. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Путин заявил, что Россия остаётся частью мировой экономики и не будет наносить ей ущерб. Видео © LIFE

"Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся, поэтому, мне кажется, и наши партнёры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы", — отметил глава государства.