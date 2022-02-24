ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 16:48

Путин: Россия остаётся частью мировой экономики и не будет наносить ей ущерб

Российский лидер призвал бизнес вместе с кабмином работать в поиске инструментов, которые бы поддерживали производство и сохраняли рабочие места даже в условиях санкций.

Россия остаётся частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб системе, частью которой она является. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Путин заявил, что Россия остаётся частью мировой экономики и не будет наносить ей ущерб. Видео © LIFE

"Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся, поэтому, мне кажется, и наши партнёры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы", отметил глава государства.

Тем не менее, по словам Путина, по политическим соображениям новых санкций не избежать, и в этой связи российский лидер призвал собравшихся "с пониманием отнестись к тому, что происходит", и солидарно работать с правительством в поисках инструментов, которые бы поддерживали производство и сохраняли рабочие места.

МИД РФ: Россия примет жёсткие меры в ответ на санкции Евросоюза
МИД РФ: Россия примет жёсткие меры в ответ на санкции Евросоюза

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.

BannerImage

Обложка © LIFE

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Санкции против России
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar