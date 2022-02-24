Политолог Асафов объяснил, почему НАТО поддерживает Украину только на словах

Эксперт уверен, что Незалежная и в дальнейшем не получит от Североатлантического альянса поддержки в виде живой силы или актуальной военной техники.

Политолог Асафов — о помощи НАТО Украине. Видео © LIFE

НАТО поддерживает Украину только на словах, чтобы оправдать своё существование наличием врага в виде России, обременяя Киев кредитами, и получать взносы со стран-участников. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Асафов.

"Воюйте сами, вот вам оружие, накачивайте ситуацию дальше, но помогать вам и воевать за вас мы ни в коем случае не будем. Об этом говорили и НАТО, и американцы, и по несколько раз это сказали", — напомнил он.

По словам политолога, НАТО остаётся в выигрыше лишь только потому, что может снова оправдывать своё существование борьбой с Россией, которая якобы угрожает Европе, а не с мировым терроризмом, с которым бороться не умеет, или с Китаем. Таким образом альянс продолжит получать взносы со стран-участников.

Асафов уверен, что Украина и в дальнейшем не получит от НАТО поддержки в виде живой силы или актуальной военной техники. Он отметил, что при этом Незалежную уже сегодня обременили кредитами и различными займами.

"А те, кто решит помочь иначе, они наверняка слышали предупреждение нашего президента и, отчётливо понимая последствия, будут и дальше поддерживать Украину только на словах", — заключил эксперт.