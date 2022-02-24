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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 16:28
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Политолог Асафов объяснил, почему НАТО поддерживает Украину только на словах

Эксперт уверен, что Незалежная и в дальнейшем не получит от Североатлантического альянса поддержки в виде живой силы или актуальной военной техники.

Политолог Асафов — о помощи НАТО Украине. Видео © LIFE

НАТО поддерживает Украину только на словах, чтобы оправдать своё существование наличием врага в виде России, обременяя Киев кредитами, и получать взносы со стран-участников. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Асафов.

"Воюйте сами, вот вам оружие, накачивайте ситуацию дальше, но помогать вам и воевать за вас мы ни в коем случае не будем. Об этом говорили и НАТО, и американцы, и по несколько раз это сказали", — напомнил он.

По словам политолога, НАТО остаётся в выигрыше лишь только потому, что может снова оправдывать своё существование борьбой с Россией, которая якобы угрожает Европе, а не с мировым терроризмом, с которым бороться не умеет, или с Китаем. Таким образом альянс продолжит получать взносы со стран-участников.

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Асафов уверен, что Украина и в дальнейшем не получит от НАТО поддержки в виде живой силы или актуальной военной техники. Он отметил, что при этом Незалежную уже сегодня обременили кредитами и различными займами.

"А те, кто решит помочь иначе, они наверняка слышали предупреждение нашего президента и, отчётливо понимая последствия, будут и дальше поддерживать Украину только на словах", — заключил эксперт.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Shutterstock

Кристина Шайдуллина
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