Боррель: Лидеры ЕС одобрят второй пакет санкций против РФ и начнут работать над новым
Жозеп Боррель. Фото © Twitter / JosepBorrellF
По словам дипломата, новые ограничения будут включать финансовую, транспортную, энергетическую сферы, а также визовую политику и запрет на экспорт. Меры будут утверждены вечером 24 февраля.
Лидеры Евросоюза на саммите в четверг одобрят второй пакет антироссийских санкций в связи с проведением Москвой спецоперации по защите Донбасса и сразу же начнут работу над следующим. Об этом на брифинге сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы ожидаем, что лидеры одобрят второй пакет санкций и начнут работать над следующим", — сказал журналистам глава европейской дипломатии.
По словам Борреля, новые европейские санкции будут включать финансовую, транспортную, энергетическую сферы, а также визовую политику и запрет на экспорт. Меры будут утверждены вечером в четверг, 24 февраля.
Напомним, 23 февраля Евросоюз ввёл санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. Ограничения касаются 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также в чёрный список внесено 27 физических и юридических лиц, которые "сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Как ранее писал Лайф, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.