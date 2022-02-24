Боррель: Лидеры ЕС одобрят второй пакет санкций против РФ и начнут работать над новым

По словам дипломата, новые ограничения будут включать финансовую, транспортную, энергетическую сферы, а также визовую политику и запрет на экспорт. Меры будут утверждены вечером 24 февраля.

Лидеры Евросоюза на саммите в четверг одобрят второй пакет антироссийских санкций в связи с проведением Москвой спецоперации по защите Донбасса и сразу же начнут работу над следующим. Об этом на брифинге сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы ожидаем, что лидеры одобрят второй пакет санкций и начнут работать над следующим", — сказал журналистам глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, новые европейские санкции будут включать финансовую, транспортную, энергетическую сферы, а также визовую политику и запрет на экспорт. Меры будут утверждены вечером в четверг, 24 февраля.