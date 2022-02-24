Политолог Ярошенко: С властью на Украине произошла откровенная нацификация

Эксперт отметил, что сегодня нет сомнений в том, что Киев мог зайти гораздо дальше в "борьбе" с Россией, чем взаимное пропагандистское противостояние.

На Украине произошла откровенная ментальная нацификация политической элиты страны. Об этом заявил политический консультант, член экспертного клуба "Дигория" Алексей Ярошенко. Он отметил, что власти Незалежной не смогли или не захотели предложить внятных политических стратегий развития государства и решений реальных проблем, а нашли выход в популизме.

"Но популизм очень быстро выдыхается, и поэтому украинские политики для сохранения власти обратились к страху внешнего врага, которым назначили Россию. Параллельно с этими процессами происходило заигрывание с самым крикливым меньшинством украинского общества — с неонацистами. Популизм, соединившись со страхом внешнего врага и заигрыванием с неонацистами, породил откровенно враждебный России политический режим в братской стране", — отметил политолог.

Ярошенко сравнил происходящее вокруг Украины с ситуацией, когда младшую сестру оставили дома без присмотра, рассчитывая на её сознательность, а теперь старшей сестре — России — приходится "разгребать бардак и беспорядок в общем доме". Политический консультант подчеркнул, что на сегодняшний день нет сомнений в том, что руководство Украины зашло бы в "борьбе" с Москвой гораздо дальше, чем взаимное пропагандистское противостояние.