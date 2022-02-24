"Можно сожалеть об их убогости": Генерал армии Куликов оценил итоги деятельности Порошенко и Зеленского



По словам эксперта, происходящее сегодня на Украине и в Донбассе — это результат политики киевского руководства.

России приходится помогать Донецку и Луганску из-за неоправданной политики прошлого и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Такое мнение выразил генерал армии Анатолий Куликов.

"Можно только сожалеть об их убогости — и Порошенко, и Зеленского. Они упустили шанс, когда, отдав 70 процентов голосов, народ доверил им власть в стране — тем, чтобы поставить вне закона бандеровские подразделения и начать диалог с республиками, определиться с формой федерализации страны. То есть сохранить народ, сохранить и сделать процветающим государство. Они пошли другим путём. Пошли на поводу у НАТО. Приходится помогать. Вот Россия и помогает. Она защищает Донецк и Луганск", — приводит слова собеседника kp.ru.

Генерал оценил масштаб спецоперации и подчеркнул достижение фактора внезапности. По его мнению, боевые действия не должны затянуться на месяцы: сама спецоперация, согласно прогнозу, будет короткой, а вот присутствие наших войск там останется ещё надолго.

"С военно-технической точки зрения эта операция организована блестяще, строго по военной науке. Никаких претензий", — отметил специалист.