Спорт не вне политики: Клубы и сборные отказываются ехать в РФ из-за ситуации на Украине

Скандалы на грядущих соревнованиях были вполне ожидаемы, и уже сейчас понятно, что спортивные праздники будут омрачены. Впрочем, во многих заявлениях всё же финального решения пока нет.

На фоне обострения ситуации на границе России и Украины испанская "Барселона" отказалась лететь в РФ на баскетбольный матч регулярного чемпионата Евролиги против петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

"В связи с последними событиями клуб принял решение не лететь в Россию. В ближайшие часы состоятся различные встречи, на которых будут приняты дальнейшие решения по игре", — говорится в заявлении футбольного клуба.

Напомним, что встреча должна была пройти 25 февраля в Северной столице. На данный момент "Барселона" с двадцатью победами занимает первое место в турнирной таблице Евролиги. "Зенит" же располагается на пятой строчке с 14 победами в 23 играх. Стоит отметить, что у испанцев на этой неделе должна состояться ещё одна встреча в России — против столичного ЦСКА. Эта игра запланирована на 27 февраля.

Тем временем Шведская лыжная ассоциация объявила о бойкоте турниров, проводимых на территории России. Как сообщила глава организации Карин Маттссон, в частности, это касается различных этапов Кубка мира. Напомним, что финал соревнований пройдёт в Тюмени 18–20 марта 2022 года.

К слову, в Норвегии также отказались от поездки в Россию и призвали перенести все соревнования в другие страны. С соответствующим заявлением в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) обратился президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Рёсте.

"Безопасность наших спортсменов — это самое главное, но есть и нечто большее. Сейчас спорт не может быть нейтральным", — отметил Рёсте в разговоре с журналистами, комментируя данное решение.

При этом именитый норвежский лыжник Йоханнес Клебо наотрез отказался от участия в соревнованиях на территории России, сообщает VG. Спортсмен осудил действия РФ в ситуации с Украиной и заявил, что не собирается "ехать соревноваться в страну, которая вторгается в другую страну".

Вместе с тем Швеция и Финляндия снялись с участия в чемпионате мира – 2022 по хоккею с мячом, который пройдёт с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре. Более того, шведы, как и финны, также не сыграют на чемпионате мира среди юниоров, который пройдёт 24–26 марта в Кемерове.

Между тем шведский футбольный клуб "Хаммарбю", который планировал продать игрока Виллиота Сведберга в московский "Локомотив", отказался от сделки. Причина — ситуация вокруг Украины, сообщил спортивный директор клуба Йеспер Янссон.