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24 февраля, 16:22

Песков опроверг сообщения о DDos-атаке на сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что всё работает. Отметим, что ранее пользователи сообщали о трудностях с доступом к некоторым правительственным сайтам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что на сайт Кремля была совершена DDos-атака. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".

"Нет! Всё работает!" — сказал Песков.

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Отметим, что ранее пользователи сообщали о трудностях с доступом на сайт Кремля, Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации. В большинстве случаев при загрузке страницы на экране появлялась надпись "Время ожидания ответа от сервера истекло". А в некоторых случаях выдавалась ошибка 404.

Ранее Лайф писал, что пользователи в разных странах с самого утра начали сообщать о сбоях в работе Telegram. В частности, люди жалуются, что не могут подключиться к серверу, не получается отправить сообщения. В том числе это отмечается в Москве и Киеве. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил причину сбоя.

Обложка © Pexels

Варвара Романова

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