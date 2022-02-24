Песков опроверг сообщения о DDos-атаке на сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что всё работает. Отметим, что ранее пользователи сообщали о трудностях с доступом к некоторым правительственным сайтам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что на сайт Кремля была совершена DDos-атака. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".
"Нет! Всё работает!" — сказал Песков.
Отметим, что ранее пользователи сообщали о трудностях с доступом на сайт Кремля, Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации. В большинстве случаев при загрузке страницы на экране появлялась надпись "Время ожидания ответа от сервера истекло". А в некоторых случаях выдавалась ошибка 404.
Ранее Лайф писал, что пользователи в разных странах с самого утра начали сообщать о сбоях в работе Telegram. В частности, люди жалуются, что не могут подключиться к серверу, не получается отправить сообщения. В том числе это отмечается в Москве и Киеве. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил причину сбоя.
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