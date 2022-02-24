Песков опроверг сообщения о DDos-атаке на сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что на сайт Кремля была совершена DDos-атака. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".

"Нет! Всё работает!" — сказал Песков.

Отметим, что ранее пользователи сообщали о трудностях с доступом на сайт Кремля, Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации. В большинстве случаев при загрузке страницы на экране появлялась надпись "Время ожидания ответа от сервера истекло". А в некоторых случаях выдавалась ошибка 404.