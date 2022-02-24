Европейский вещательный союз отклонил требование Украины запретить участие России в Евровидении

В организации отметили, что планируют пригласить артистов из обеих стран для выступления на песенном конкурсе в мае этого года.

Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на просьбу Украины и шведского вещателя SVT запретить участие России в Евровидении в 2022 году. Он заявил, что ждёт нашу страну на музыкальном конкурсе, так как он не имеет отношения к политике.

"В настоящее время мы планируем пригласить артистов из обеих стран для выступления в мае. Конкурс песни Евровидение — это неполитическое культурное событие, которое объединяет нации и прославляет разнообразие через музыку", — заявил EBU изданию Göteborgs-Posten.

SVT не согласился с таким мнением и считает, что Европейскому вещательному союзу нужно пересмотреть своё решение. В социальных сетях уже запустили хештег #EurovisionwithoutRussia.