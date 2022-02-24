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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 17:04

Европейский вещательный союз отклонил требование Украины запретить участие России в Евровидении

В организации отметили, что планируют пригласить артистов из обеих стран для выступления на песенном конкурсе в мае этого года.

Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на просьбу Украины и шведского вещателя SVT запретить участие России в Евровидении в 2022 году. Он заявил, что ждёт нашу страну на музыкальном конкурсе, так как он не имеет отношения к политике.

"В настоящее время мы планируем пригласить артистов из обеих стран для выступления в мае. Конкурс песни Евровидение — это неполитическое культурное событие, которое объединяет нации и прославляет разнообразие через музыку", — заявил EBU изданию Göteborgs-Posten.

SVT не согласился с таким мнением и считает, что Европейскому вещательному союзу нужно пересмотреть своё решение. В социальных сетях уже запустили хештег #EurovisionwithoutRussia.

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Ранее Лайф писал, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © eurovision.tv

Никита Осипов
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