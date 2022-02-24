Власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом
Уточняется, что сведения были получены от местной администрации в телефонном режиме. По предоставленным данным, въезжающих проверяют на принадлежность ВСУ.
В Херсонской областной администрации заявили, что потеряли контроль над Геническим районом. Об этом говорится в сообщении власти в "Фейсбуке".
"Генический район. Все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническе, в окрестностях блокпосты. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к Вооружённым силам Украины", — утверждается в сообщении.
Власти также уточнили, что стрельба и активные бои не ведутся. Сообщается, что сведения были получены от районной администрации в телефонном режиме. По данным издания "Укринформ", эту информацию подтверждает и мэр Геническа Александр Тулупов.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей