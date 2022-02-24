Власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом

Уточняется, что сведения были получены от местной администрации в телефонном режиме. По предоставленным данным, въезжающих проверяют на принадлежность ВСУ.

В Херсонской областной администрации заявили, что потеряли контроль над Геническим районом. Об этом говорится в сообщении власти в "Фейсбуке".

"Генический район. Все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническе, в окрестностях блокпосты. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к Вооружённым силам Украины", — утверждается в сообщении.

Власти также уточнили, что стрельба и активные бои не ведутся. Сообщается, что сведения были получены от районной администрации в телефонном режиме. По данным издания "Укринформ", эту информацию подтверждает и мэр Геническа Александр Тулупов.