Матвиенко раскритиковала противников военной операции по защите Донбасса

Спикер СФ отметила, что нельзя допустить того, чтобы граждане РФ не думали о безопасности своей страны, а также о том, что в "один прекрасный день" кто-то может покуситься на наш суверенитет.

Россияне, которые выступают против специальной военной операции по защите Донбасса — в частности, деятели культуры, — думают о личных сиюминутных трудностях и проблемах. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на её месторождения нефти и газа и многое другое — о чём мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить", — заявила председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко отметила, что те, кто выступает против военной операции, заблуждаются. Она подчеркнула, что Россия, как и любая другая страна, имеет право отстаивать свои национальные интересы и безопасность. Сегодня как никогда необходимо сплочение российской нации, общества и людей, добавила Матвиенко.