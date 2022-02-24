Матвиенко раскритиковала противников военной операции по защите Донбасса
Спикер СФ отметила, что нельзя допустить того, чтобы граждане РФ не думали о безопасности своей страны, а также о том, что в "один прекрасный день" кто-то может покуситься на наш суверенитет.
Россияне, которые выступают против специальной военной операции по защите Донбасса — в частности, деятели культуры, — думают о личных сиюминутных трудностях и проблемах. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на её месторождения нефти и газа и многое другое — о чём мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить", — заявила председатель верхней палаты парламента.
Матвиенко отметила, что те, кто выступает против военной операции, заблуждаются. Она подчеркнула, что Россия, как и любая другая страна, имеет право отстаивать свои национальные интересы и безопасность. Сегодня как никогда необходимо сплочение российской нации, общества и людей, добавила Матвиенко.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков