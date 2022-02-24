Сборные Польши, Швеции и Чехии отказываются приезжать в Россию на стыковые матчи ЧМ-2022
Команда нашей страны 24 марта должна сыграть в полуфинале с Польшей. Если выйдем в финал, то соперником станет победитель матча Швеция – Чехия.
Команды Польши, Швеции и Чехии не намерены проводить матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года на территории России. Об этом сообщается на сайте Польского футбольного союза совместно с футбольными федерациями Швеции и Чехии.
"Все участники данного соглашения не рассматривают поездку в Россию и проведение там футбольных матчей. Военная эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, влечёт за собой серьёзные последствия и значительно снижает уровень безопасности для наших национальных команд и делегаций. В связи с этим мы ожидаем от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) незамедлительной реакции и предоставления альтернативных вариантов проведения матчей плей-офф", — говорится в заявлении.
Сборная России 24 марта должна сыграть в полуфинале с командой Польши в Москве. В случае нашего выхода в финал соперником станет победитель матча Швеция – Чехия.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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