Сборные Польши, Швеции и Чехии отказываются приезжать в Россию на стыковые матчи ЧМ-2022

Команда нашей страны 24 марта должна сыграть в полуфинале с Польшей. Если выйдем в финал, то соперником станет победитель матча Швеция – Чехия.

Команды Польши, Швеции и Чехии не намерены проводить матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года на территории России. Об этом сообщается на сайте Польского футбольного союза совместно с футбольными федерациями Швеции и Чехии.

"Все участники данного соглашения не рассматривают поездку в Россию и проведение там футбольных матчей. Военная эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, влечёт за собой серьёзные последствия и значительно снижает уровень безопасности для наших национальных команд и делегаций. В связи с этим мы ожидаем от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) незамедлительной реакции и предоставления альтернативных вариантов проведения матчей плей-офф", — говорится в заявлении.

Сборная России 24 марта должна сыграть в полуфинале с командой Польши в Москве. В случае нашего выхода в финал соперником станет победитель матча Швеция – Чехия.