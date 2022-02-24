Российская премьер-лига заявила о переносе матчей 19-го тура
Команды не смогут добраться до южных городов России по воздуху из-за объявленного в Ростовской области и других южных районах режима ЧС.
Матчи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" — "Локомотив" и "Ростов" — "Крылья Советов" перенесены на неопределённый срок в связи с действующим в Ростовской области и других южных районах режимом чрезвычайной ситуации.
"Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно", — сообщается в пресс-релизе лиги.
Команды не смогут добраться до южных городов России по воздуху. Матчи должны состояться 27 февраля. Календарь позволяет перенести матчи на 8–10 марта — даты еврокубков, а также на апрель. Все остальные встречи чемпионата РФ по футболу пройдут по расписанию.
Напомним, Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта в связи с осложнением ситуации на Украине.
Ранее Лайф сообщал, что сборные Польши, Швеции и Чехии отказываются приезжать в Россию на стыковые матчи ЧМ-2022. Команда нашей страны 24 марта должна сыграть в полуфинале с Польшей. Если выйдем в финал, то соперником станет победитель матча Швеция — Чехия.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
Обложка © Российская премьер-лига / Андрей Шрамко / "Краснодар"