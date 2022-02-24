Российская премьер-лига заявила о переносе матчей 19-го тура

Матчи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" — "Локомотив" и "Ростов" — "Крылья Советов" перенесены на неопределённый срок в связи с действующим в Ростовской области и других южных районах режимом чрезвычайной ситуации.

"Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно", — сообщается в пресс-релизе лиги.

Команды не смогут добраться до южных городов России по воздуху. Матчи должны состояться 27 февраля. Календарь позволяет перенести матчи на 8–10 марта — даты еврокубков, а также на апрель. Все остальные встречи чемпионата РФ по футболу пройдут по расписанию.

Напомним, Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта в связи с осложнением ситуации на Украине.

Ранее Лайф сообщал, что сборные Польши, Швеции и Чехии отказываются приезжать в Россию на стыковые матчи ЧМ-2022. Команда нашей страны 24 марта должна сыграть в полуфинале с Польшей. Если выйдем в финал, то соперником станет победитель матча Швеция — Чехия.