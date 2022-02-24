Путин объяснил Макрону причины начала военной спецоперации на Украине
Разговор состоялся по инициативе Парижа. Отмечается, что два лидера провели "серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации".
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Глава российского государства объяснил ему причины принятия решения о начале военной спецоперации на Украине.
Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, Владимир Путин "дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции". Они откровенно обменялись мнениями насчёт происходящего на Украине.
"В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном состоялся серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что лидеры России и Франции договорились оставаться в контакте.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ