Украина заявила о потере контроля над островом Змеиный в Чёрном море
Он находится недалеко от границы с Румынией. Ранее сообщалось, что власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом.
Государственная пограничная служба Украины заявила о потере контроля над островом Змеиный, который относится к Одесской области и располагается в Чёрном море у границы с Румынией.
"По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен", — передаёт Госпогранслужба на своей странице в Facebook.
Сообщается, что связь с пограничниками, находящимися на острове вместе с военнослужащими Украины, утрачена.
Ранее Лайф сообщал, что власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом. Уточняется, что сведения были получены от местной администрации в телефонном режиме.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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