Байден оценил уровень российско-американских отношений как полный разрыв

Российско-американские отношения переживают полнейший разрыв. Такую оценку им дал президент США Джо Байден.

"На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути", — сказал Байден в обращении к американцам.

По мнению американского лидера, большинство стран мира не одобряют того, что делает Россия на Украине. Он заявил, что Россию ожидают "холодные дни".