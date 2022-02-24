Байден оценил уровень российско-американских отношений как полный разрыв
По его мнению, Россию в ближайшее время ожидают "холодные дни". Однако, что конкретно подразумевал американский лидер, не уточняется.
Российско-американские отношения переживают полнейший разрыв. Такую оценку им дал президент США Джо Байден.
"На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути", — сказал Байден в обращении к американцам.
По мнению американского лидера, большинство стран мира не одобряют того, что делает Россия на Украине. Он заявил, что Россию ожидают "холодные дни".
Ранее Лайф сообщал, что Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой. Президент России отметил, что в сфере безопасности были созданы такие риски, что отреагировать другими средствами было невозможно.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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