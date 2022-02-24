Россияне поддерживают военную операцию на Украине По всей России поддержали признание ЛНР и ДНР и военную операцию на Украине по принуждению к миру. От Камчатки до Ростова жители регионов оставляют посты солидарности с решением президента. 20251 20251 Акция в поддержку признания независимости ДНР и ЛНР в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Сегодня утром Российская Федерация начала операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Киевский режим, который восемь лет врал всему миру и своему населению, что воюет с Россией, получил возможность узнать, каково это в реальности. И есть сильное подозрение, что ему не понравилось.

Подавляющее большинство россиян поддерживают данную антифашистскую операцию. Соцопросы показывают уровень поддержки в 75–80%, в соцсетях тысячи постов в поддержку президента Путина, Российской армии и республик Донбасса. ВЦИОМ первым провёл соответствующий опрос, по результатам которого 73% опрошенных поддерживают признание независимости ЛДНР (против высказалось 16%), а договор о дружбе между Россией и республиками поддерживают 78% граждан России. Такой же процент россиян поддерживает и решение принимать беженцев.











Перед этим несколько десятков регионов России выразили готовность принимать беженцев из ДНР и ЛНР. А благотворительные организации и фонды в кратчайшие сроки собрали просто невероятное количество помощи: денег, вещей, лекарств, еды и так далее.

Россияне массово поддерживают действия Российской армии по защите Донбасса. Соцсети раскалены до предела репостами, комментариями, фото и видео передвижения российских войск или уничтоженных военных объектов Украины. И, самое главное, многочисленны поздравления жителей Донбасса с наступающим миром. Теперь жители Горловки, Трудовского, "Промки" смогут спать спокойно, и их детям не придётся больше прятаться в подвалах от обстрелов. Эвакуация гражданского населения в Россию прекращена. В Донбасс приходит мир.











Так, руководитель Камчатского регионального отделения МООО "Российские студенческие отряды" в своём блоге Instagram пишет, что сегодня в мире происходят глобальные изменения, и, по его мнению, нашей стране необходимо адекватно ответить на угрозы. Полагая, что было бы неплохо поддержать президента России в его стремлении действовать, а не ждать.

В телеграм-канале Краснодарский край передаёт слова Никиты Изюмова. Он пишет, что, проснувшись утром, обомлел, так как не ожидал, что руководство России пойдёт на такие решительные меры, смысл которых — помочь простым людям выстоять в условиях натиска украинских нацистов.

— Все мы, добрые русские люди, не один год, с начала Русской весны 2014 года, утверждали, что сама украинская государственность, её идея быть "не Россией" является прямой угрозой национальным интересам русского народа. Не может существовать пророссийской власти на Украине, это невозможно. В заявлении Путина относительно начала операции есть интересный момент о том, что право для народов Украины на самоопределение должно быть таким же, как и для крымчан, когда они реализовали свой выбор на воссоединение с Россией. И сегодня я вижу только один путь, по которому можно пойти после окончания войсковой операции, тем более таких масштабов, — Переяславская рада 2.0 и воссоединение России с Новороссией и Малороссией, — пишет он.

Или фотограф из города Яшкино Кемеровской области Евгений Лебедев, не без оснований полагающий, что Россия сильная страна и справится с выпавшими на её долю трудностями. "Объявленная сегодня президентом миротворческая операция, военная операция — своевременная. Наша страна сильная, и она должна давать адекватный отпор", — подчёркивает он.

При этом, отмечают в Общественной палате Республики Алтай, операция России полностью соответствует международному праву. Решение о начале денацификации и демилитаризации Украины было принято согласно статье 51 части 7 Устава ООН, что предусматривает право на самооборону, личную или индивидуальную, в зависимости от ситуации. "Она распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на её союзников — признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик", — говорится в сообщении.

А историк из Якутии Владислав Голованов, находясь в прямом эфире телеканала "Якутия 24" в передаче "Якутия Live", также отметил, что действия, которые были предприняты президентом России, были крайне необходимы. По его мнению, всё население России встретит их с большим одобрением. "Здесь очень много вещей, которые затрагивают душу каждого гражданина РФ", — сказал он.