NTV: В турецкое судно в Чёрном море попал снаряд

Оно двигалось под флагом Маршалловых Островов, в момент происшествия находилось примерно в 92,6 км южнее Одессы.

В турецкое судно Jupiter в Чёрном море, следовавшее из Одессы в Румынию, попал снаряд. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. Согласно его информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В сообщении говорится, что судно принадлежит компании YA-SA Shipping. На его борту находятся примерно 30 человек, среди которых 11 украинских, 11 филиппинских и 8 турецких моряков. Уточняется, что судно двигалось под флагом Маршалловых Островов, в момент попадания снаряда оно находилось примерно в 92,6 км южнее Одессы, после происшествия продолжило движение в направлении Румынии.