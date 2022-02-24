NTV: В турецкое судно в Чёрном море попал снаряд
В турецкий корабль в Чёрном море попала бомба. Фото © Denizhaber.com
Оно двигалось под флагом Маршалловых Островов, в момент происшествия находилось примерно в 92,6 км южнее Одессы.
Изображение © Denizhaber.com
В турецкое судно Jupiter в Чёрном море, следовавшее из Одессы в Румынию, попал снаряд. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. Согласно его информации, в результате инцидента никто не пострадал.
В сообщении говорится, что судно принадлежит компании YA-SA Shipping. На его борту находятся примерно 30 человек, среди которых 11 украинских, 11 филиппинских и 8 турецких моряков. Уточняется, что судно двигалось под флагом Маршалловых Островов, в момент попадания снаряда оно находилось примерно в 92,6 км южнее Одессы, после происшествия продолжило движение в направлении Румынии.
Ранее Лайф сообщал, что Украина призвала Турцию закрыть пролив Дарданеллы для России. Также посол Киева призвал Анкару оказать другую помощь, в том числе путём поставки Украине "оборонительного оружия".
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.