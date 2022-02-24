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24 февраля, 19:24

Байден сообщил о нежелании Европы отключать Россию от SWIFT

При это он не исключил, что на этот шаг страны Евросоюза могут пойти в любой момент. Но пока эта не та позиция, к которой стремится Европа.

Страны Евросоюза пока не хотят отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

"Это всегда остается возможным вариантом действий. Однако в настоящий момент это не та позиция, которую желает занять остальная Европа", — ответил Байден, отвечая на соответствующий вопрос.

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Лайф напоминает, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.

Обложка © Facebook / SWIFT

Артем Порвин

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