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24 февраля, 19:16

ВТБ: Внутри России будут действовать даже карты Visa и Mastercard

Вместе с тем могут возникнуть сложности с функционированием этих платёжных инструментов за рубежом, говорится в сообщении банка.

Несмотря на решение западных стран ввести санкции против российского банка ВТБ, выпущенные им карты будут действовать внутри России, в том числе использующие системы Visa и Mastercard. Об этом говорится в сообщении банка.

"Все карты нашего банка, в том числе иностранных платёжных систем Visa и Mastercard, продолжают работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России",  говорится в сообщении банка.

А вот пластиковых карт за границей введённые ограничения коснутся. Также в ВТБ отметили, что банк продолжит обслуживать брокерские счета, при этом часть операций по расчётам в валюте временно недоступна.

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Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка © Shutterstock

Андрей Григорьев

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