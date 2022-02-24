ВТБ: Внутри России будут действовать даже карты Visa и Mastercard

Несмотря на решение западных стран ввести санкции против российского банка ВТБ, выпущенные им карты будут действовать внутри России, в том числе использующие системы Visa и Mastercard. Об этом говорится в сообщении банка.

"Все карты нашего банка, в том числе иностранных платёжных систем Visa и Mastercard, продолжают работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", — говорится в сообщении банка.