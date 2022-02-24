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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 19:01
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Девушка метнула коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве

Видео, запечатлевшее момент броска и саму активистку, молниеносно разошлось в Сети. Известно, что участница протеста задержана.

Девушка метнула коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве. Видео © Telegram-канал SHOT

В Интернете разошлось видео, на котором запечатлён момент, как девушка метнула коктейль Молотова в полицейских. Это произошло на несогласованной акции в Москве против операции по демилитаризации Украины.

Telegram-канал SHOT передаёт, что девушку задержали. Известно, что ей 22 года. По данным ТАСС, инцидент произошёл в районе Страстного бульвара. В результате слегка повреждён автозак, на месте работают криминалисты.

Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях
Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях

Как сообщал Лайф ранее, в Москве на акции против операции по демилитаризации Украины задержали более 10 человек. Отметим, что сама Пушкинская площадь закрыта, пройти на неё нельзя. Участники несогласованного митинга рассредоточились по разным сторонам, скандируя лозунги.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка. Кадр из видео © Telegram-канал SHOT

Арина Родионова
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