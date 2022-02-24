Видео, запечатлевшее момент броска и саму активистку, молниеносно разошлось в Сети. Известно, что участница протеста задержана.

Девушка метнула коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве. Видео © Telegram-канал SHOT

В Интернете разошлось видео, на котором запечатлён момент, как девушка метнула коктейль Молотова в полицейских. Это произошло на несогласованной акции в Москве против операции по демилитаризации Украины.

Telegram-канал SHOT передаёт, что девушку задержали. Известно, что ей 22 года. По данным ТАСС, инцидент произошёл в районе Страстного бульвара. В результате слегка повреждён автозак, на месте работают криминалисты.